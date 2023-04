Samsung Galaxy S23 si aggiornano in Italia: quanti miglioramenti per la fotocamera!

A poco più di una settimana dal lancio in Corea del Sud, Samsung aggiorna oggi i Galaxy S23 anche in Italia ed Europa. La corposa patch porta con se diverse correzioni e miglioramenti a livello fotografico.

L’update, che arriva con la versione firmware S91xBXXU1AWC8 su Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra, pesa poco più di 930 megabyte ed introduce diverse novità a cui si aggiunge la patch di sicurezza di Aprile 2023 che dovrebbe correggere diverse falle riscontrate dai ricercatori nei top di gamma 2023 di Samsung.

L’aspetto più interessante però è quello che riguarda la fotocamera: Samsung ha migliorato la messa a fuoco automatica, ma anche reso le operazioni effettuate nella galleria più veloci. Inoltre, si parla anche di una maggiore nitidezza per i video acquisiti utilizzando la fotocamera ultrawide in condizioni di scarsa illuminazione, ma è anche stato corretto il bug che portava alla comparsa di una linea verde in alcune immagini scattate.

Samsung sottolinea anche come abbia migliorato la stabilizzazione dei video in Full HD a 60fps in condizioni di scarsa illuminazione. Risolti anche i problemi di qualità dell’immagine quando la modalità notturna è disattivata e l’app Camera Assistant è impostata su “Priorità velocità” nel menù “Alta risoluzione” del pannello “Velocità di scatto”.

Il produttore nel changelog pone anche l’accento sul miglioramento dei problemi di bande di colore nelle modalità 50 e 200MP, che contribuiranno anche a migliorare la nitidezza delle immagini. Samsung a quanto pare ha anche risolto la sfocatura intermittente nelle foto con un miglioramento della stabilizzazione ottica delle immagini, oltre che un problema con il ritardo dell’otturatore.

Ricordiamo che su queste pagine è disponibile la nostra recensione del Samsung Galaxy S23 Ultra, a cura di Alessio Ferraiuolo.