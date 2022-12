Samsung Galaxy S23 è in anticipo: il modello base compare in rete, lancio a gennaio?

Dopo aver scoperto che i Samsung Galaxy S23 andranno al risparmio, limitando le novità più interessanti solo al modello Ultra, arrivano oggi alcune prove circa un imminente lancio dei tre top di gamma di Samsung, che potrebbero dunque fare il loro debutto sugli scaffali dei negozi tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio 2023.

Nello specifico, riporta GizmoChina, i Samsung Galaxy S23 sono comparsi sul database della NBTC, una delle principali certificazioni elettroniche a livello globale. L'arrivo dei nuovi smartphone su tale database sembra indicare che ormai la parte hardware dei device sia del tutto finalizzata e pronta ad essere messa in vendita nei negozi. In particolare, sul sito web della NBTC è comparso lo smartphone SM-S911B/DS, che dovrebbe essere il Samsung Galaxy S23 "base".

Stando ai dettagli riportati dai leak degli ultimi mesi, Samsung Galaxy S23 dovrebbe avere uno schermo AMOLED FullHD+ da 6,1", un refresh rate da 120 Hz e un sistema triple-camera composto da una lente principale da 50 MP, da un grandangolo da 50 MP e da un teleobiettivo da 50 MP. Infine, l'S23 "vanilla" sarà dotato di una selfie-camera da 12 MP e di una versione overclockata da Samsung dello Snapdragon 8 Gen2, il chipset di nuova generazione di Qualcomm.

Il Tipster Mukul Sharm ha poi aggiunto che lo stesso smartphone, insieme al Samsung Galaxy S23 Plus e Samsung Galaxy S23 Ultra, è apparso sul sito web della certificazione BIS, o Bureau of Indian Standards. Il fatto che i nuovi smartphone Samsung siano trapelati sul web per due volte a distanza di poche ore non è casuale: si tratta anzi di un chiaro segnale del fatto che il loro lancio è ormai imminente, e che potrebbe persino essere anticipato a fine gennaio dalla data inizialmente prevista dai leaker, collocata nella prima settimana di febbraio 2023.