Samsung Galaxy S23+ appare nei primi benchmark: avrà CPU Snapdragon 8 Gen2?

A pochi giorni dal leak della scheda tecnica di Galaxy S23 e S23+, Samsung sembra avere caricato il benchmark di Galaxy S23+ su Geekbench consentendo ai più attenti tipster e utenti di individuare le specifiche tecniche chiave della versione “di mezzo” della prossima serie flagship.

Come ripreso da Wccftech, la versione apparsa sul database di Geekbench 5 sarebbe quella statunitense con numero di modello SM-S916U. Sotto la scocca si trovano il chipset Snapdragon 8 Gen 2 di casa Qualcomm, ancora non annunciato dal produttore d’oltreoceano, assieme a 8 GB di RAM; questo dovrebbe essere tuttavia il taglio di memoria base, in attesa di una iterazione con più RAM.

Venendo alle performance del chipset, si parlerebbe di un octa-core con configurazione 1+3+4: il core primario risulta funzionare a 3,36 GHz, mentre i tre core a basso consumo si fermerebbero a 2,02 GHz e i quattro restanti a 2,80 GHz. Infine, la GPU incorporata sarebbe la Adreno 740. Infine, i punteggi sono pari a 1.485 punti in single-core e 4.844 in multi-core.

Questi dati vanno comunque presi con le pinze, in quanto Galaxy S23+ potrebbe essere ancora nelle prime fasi di sviluppo, ovvero le prestazioni finali potrebbero essere ben differenti.

A fine ottobre, invece, in rete è apparso il primo benchmark di Samsung Galaxy S23 Ultra.