Alla fine il Samsung Galaxy S23 potrebbe arrivare con 128Gb di memoria

Qualche giorno fa, era emerso il rumor secondo cui il Samsung Galaxy S23 potrebbe partire da 256Gb di memoria. Oggi, un’altra fuga di notizie punta verso la direzione opposta, proveniente da un leaker particolarmente affidabile.

Il popolare leaker Roland Quandt, un tipster che in passato si è dimostrato particolarmente preciso con quanto detto, in un nuovo tweet ha affermato che alla fine Samsung potrebbe lanciare un Galaxy S23 con 128 gigabyte di memoria interna.

Non è chiaro se il colosso coreano abbia cambiato idea oppure se quanto pubblicato in precedenza non fosse veritiero, ma è indubbio che (anche sulla base dei commenti giunti alla nostra news), un modello base con 256 gigabyte di storage sarebbe stato accolto calorosamente dagli utenti, dal momento che 128 Gb a molti stanno stretti.

Il leaker Ahmed Qwaider in precedenza aveva parlato di tre opzioni: 8/256Gb per il modello liscio, 8/256Gb per la variante Plus e 256/512Gb ed 1 terabyte con 12Gb di RAM per la variante Ultra.

Del possibile addio al taglio da 128 gigabyte di era parlato anche in ottica iPhone 14, ma come abbiamo potuto vedere alla fine anche in questo caso Apple ha preferito mantenere tale variante.

Sempre per il Galaxy S23, si parla anche di un nuovo sistema di raffreddamento.