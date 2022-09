Samsung Galaxy S23, attenzione al lancio: potrebbero arrivare prima del previsto

Dopo aver visto i primi render di Samsung Galaxy S23 e S23 Plus, arrivano oggi nuove informazioni sui prossimi smartphone top di gamma di Samsung. Nello specifico, la data d'uscita dei Galaxy S23 potrebbe essere anticipata di circa un mese rispetto alle ultime previsioni.

Finora, infatti, è stata opinione piuttosto diffusa che i Galaxy S23 sarebbero arrivati a febbraio 2023, esattamente ad un anno di distanza dai Galaxy S22, seguendo la tradizione delle release di Samsung. Il portale americano PhoneArena, tuttavia, sembra essere convinto del fatto che un annuncio a gennaio 2023 degli smartphone coreani di nuova generazione non sia così improbabile.

I motivi di questa scelta sarebbero essenzialmente due: il primo è l'annuncio dello Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm, che dovrebbe avvenire un mese prima rispetto allo scorso anno, cioè a novembre 2022 e non a dicembre. Questa scelta di Qualcomm potrebbe ripercuotersi su tutti i principali produttori di smartphone Android, spingendoli ad anticipare il lancio dei loro nuovi device di qualche settimana: per questo stesso motivo, per esempio, Xiaomi ha anticipato Xiaomi 13 di un mese, mentre anche OnePlus potrebbe fare lo stesso.

Per evitare di rimanere indietro rispetto alla concorrenza, anche Samsung potrebbe anticipare gli S23: non certo prima della fine del 2022, ma almeno a gennaio 2023, con una presentazione che potrebbe essere fissata già per il CES del prossimo anno. Lo scorso anno, in effetti, tale slot era stato occupato dall'annuncio del Galaxy S21 FE, che però aveva ricevuto una gestione atipica e travagliata, mentre quest'anno non ci sarà alcun Galaxy S22 FE.

L'altro motivo che lascia presagire un anticipo dei nuovi smartphone Samsung sono proprio i render di Samsung Galaxy S23 e S23 Plus trapelati sul web nelle scorse ore: si tratta infatti di immagini che mostrano che i dispositivi sono ad uno stadio decisamente avanzato di sviluppo, che potrebbe tradire l'intenzione di Samsung di anticiparne il lancio di qualche settimana rispetto a quanto fatto già lo scorso anno.