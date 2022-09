Samsung Galaxy S23 avrà una batteria migliorata: merito delle tecnologie di stacking

Finora i leak sul Samsung Galaxy S23 e sul Galaxy S23+ non sono stati particolarmente entusiasmanti: al contrario, essi hanno tracciato un'identikit dei due smartphone praticamente identica a quella degli S22 e S22+. Un nuovo rumor, però, spiega oggi che il Galaxy S23+ avrà una sostanziale differenza rispetto al predecessore.

Secondo il portale coreano The Elec, infatti, Samsung Galaxy S23+ avrà una batteria migliorata, che manterrà peso e dimensioni di quella del Galaxy S22+ ma risulterà più capiente del 5% circa rispetto a quest'ultima. Nello specifico, passeremo da una cella da 4.500 mAh ad una da 4.700 mAh, pur mantenendo il design del "corpo" dello smartphone completamente invariato.

Infatti, riporta sempre The Elec, il Galaxy S23+ manterrà lo spessore da 7,6 mm e il peso da 195 grammi del predecessore. Aumentare la capienza della batteria senza modificare peso, dimensioni e design dello smartphone è ovviamente un processo complesso: per questo, quest'anno Samsung avrebbe usato degli innovativi sistemi di "stacking" per migliorare la cella energetica del device.

The Elec, che solitamente è una fonte affidabile per quanto riguarda il mondo Samsung, non ha parlato dei Galaxy S23 e S23 Ultra, ma è piuttosto evidente che, se il Galaxy S23+ avrà una batteria con l'innovativo sistema di "stacking" del materiale interno, anche i due "fratelli" della stessa lineup potrebbero ricevere una cella tecnologicamente più avanzata di quella attuale, migliorando la durata della propria batteria di circa un paio d'ore.

A conti fatti, ciò significa che il Galaxy S23 base potrebbe essere messo in commercio con una batteria da 3.800-4.000 mAh, mentre il Galaxy S23 Ultra avrà una cella da 5.300 mAh circa. Un'ottima notizia, che però verrà confermata solo al lancio dei Samsung Galaxy S23, nel mese di febbraio del prossimo anno.