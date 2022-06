Samsung Galaxy S23 avrà fotocamera selfie migliore dell'S22? Gli ultimi rumor

Osservando gli ultimi render concept del Samsung Galaxy S23 emerge un dettaglio particolare, ovvero la fotocamera posteriore da 200 megapixel che dovrebbe fare da protagonista. Attenzione però al sensore frontale: secondo recenti indiscrezioni, la gamma Galaxy S23 dovrebbe dotarsi di una fotocamera per selfie migliorata.

A parlarne sono stati gli appassionati colleghi di Galaxy Club, secondo i quali la prossima generazione top di gamma del titano sudcoreano potrebbe finalmente vedere novità sul fronte fotocamera per tutti i modelli dopo anni di attesa. Nel 2019, infatti, il Galaxy S10 fece il salto da 8 MP a 10 MP, risoluzione rimasta anche nel 2022 tra Galaxy S22 e S22+.

Secondo le fonti contattate dai reporter olandesi, dunque, Samsung starebbe considerando un sensore da 12 megapixel per Galaxy S23 e S23+; si tratta di un salto pari a quello visto tre anni fa, non così entusiasmante ma pur sempre interessante. Non è noto, poi, se la fotocamera anteriore troverà anche la stabilizzazione ottica dell'immagine o altre funzionalità con l’intento di migliorare l’esperienza di scatto dei selfie.

Tutto ciò resta quindi ancora avvolto nella nebbia e a diradarla ci penserà solo Samsung a tempo debito. Per ora, meglio considerare tali indiscrezioni con molta cautela.

Nel frattempo, oggi è emerso un nuovo rumor per cui Samsung Galaxy Z Fold 4 avrà 1 TB di memoria nell’opzione più costosa.