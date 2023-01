Samsung Galaxy S23 avrà uno Snapdragon 8 Gen 2 più veloce: gli ultimi rumor

Mentre mancano ancora diverse settimane all’evento Unpacked del 1 Febbraio 2023, continuano ad emergere dettagli sugli smartphone che presenterà Samsung. A poche ore dalla pubblicazione dei prezzi europei dei Galaxy S23, arriva un’altra informazione sul chipset.

Samsung a quanto pare avrebbe scelto per gli smartphone una versione modificata dello Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm. La notizia è stata pubblicata da 9to5Google, secondo cui il chip sarebbe noto come “Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy”.

Rispetto alla variante normale, l’SoC avrà un core principale con clock leggermente superiore, arrivando a 3,36 GHz, dai 3,19 GHz standard.

Non è chiaro se il nome “Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy” sarà utilizzato durante l’evento e la campagna di marketing o meno, ma è indubbio che si tratta di una novità importante di cui beneficeranno anche le prestazioni.

Nelle scorse ore, intanto, sono trapelate anche le schede tecniche dei Galaxy S23, ma ciò che resta da capire è se questo “Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy” sarà disponibile solo nel modello Ultra oppure se anche in quello standard ed in quella Plus. Ovviamente vi aggiorneremo qualora dovessero emergere ulteriori dettagli in merito. Con il reveal che ormai è lontano poche settimane, ci aspettiamo novità a breve.