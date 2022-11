Samsung Galaxy S23 avrà solo SoC Snapdragon: la conferma da Qualcomm

I più recenti leak relativi alla scheda tecnica di Samsung Galaxy S23 e S23+ sembravano suggerire che i due smartphone sarebbero stati venduti nella doppia versione con chipset Exynos e Snapdragon. Oggi, invece, una fonte decisamente affidabile sembra aver confermato il contrario, ossia che i Galaxy S23 avranno solo un chipset Qualcomm.

La notizia arriva direttamente da Akash Palkhiwala, CFO di Qualcomm, che l'ha riportata durante un incontro con gli investitori risalente alla scorsa settimana, nel quale l'azienda ha annunciato i suoi dati di vendita per il Q3 2022 e fatto delle previsioni per il trimestre successivo. Proprio tra queste ultime previsioni, vi è l'inclusione dei tre top di gamma Samsung tra i prodotti dotati di un SoC Qualcomm.

Stando a quanto riporta Galaxy Club, il CFO di Qualcomm avrebbe confermato che gli S23 avranno un solo chipset in tutto il mondo, che sarà ovviamente lo Snapdragon 8 Gen2 della stessa Qualcomm. Nello specifico, Palkhiwala ha spiegato che "a partire dal trimestre di marzo, i benefici economici del lancio dei nuovi smartphone Samsung si faranno sentire. Ciò significa che [i ricavi dalla vendita degli S23] arriveranno a partire dalla fine del primo trimestre del 2023, ma ci sarà un vantaggio: se nel 2022 detenevano il 75% dello share di SoC degli S22, nel 2023 produrremmo tutti i chipset globali dei Galaxy S23".

Un'ottima notizia per Qualcomm, ma dall'altra parte ciò significa che Samsung ha infine deciso di ridurre il suo impegno nel settore Exynos per gli smartphone top di gamma: non a caso, solo pochi giorni fa è emerso che il chip Exynos 2300 sarà presente solo sui mediogamma Samsung, e non sui device di fascia alta dell'azienda coreana. A questo punto, è possibile che il colosso di Suwon abbia deciso di mantenere i suoi chip proprietari esclusivi delle sue proposte budget, utilizzando invece i SoC Qualcomm per gli smartphone più esclusivi.

Ciò sarebbe anche confermato da un presunto accordo pluriennale tra Samsung e Qualcomm, che le due aziende avrebbero firmato negli scorsi mesi e che sarebbe stato riportato sempre da Palkhiwala durante la investor call degli ultimi giorni: l'accordo, infatti, darebbe a Qualcomm la fornitura esclusiva dei chipset dei futuri smartphone top di gamma di Samsung.