Samsung Galaxy S23: batteria identica ai Galaxy S22 per un nuovo leak

Mancano ancora diversi mesi all'uscita dei nuovi smartphone flagship Samsung, ma le indiscrezioni a riguardo sembrano ormai essere essere molteplici: dopo aver scoperto che Samsung Galaxy S23 Ultra non avrà un chip Exynos, un nuovo leak sembra darci un'idea della scheda tecnica dello smartphone Samsung.

Un'indiscrezione riportata da PriceBaba, infatti, stabilisce che i Samsung Galaxy S23 arriveranno a inizio 2023, nel corso del primo trimestre del prossimo anno. Si tratta di una gradita conferma, anche se di fatto la notizia era già nota: Samsung, infatti, annuncia tradizionalmente i suoi top di gamma nel mese di gennaio o di febbraio.

Lo screenshot che trovate riportato in calce, sempre esclusivo di PriceBaba, ci spiega anche quali saranno i model number e i codename dei Galaxy S23. Per esempio, il Galaxy S23 Ultra ha codename DM3 e model number SM-918. Le lettere in fondo al numero di modello del device (BDS, U, U1 e W) sono dei riferimenti alle varianti del device, che dipendono dalla regione del mondo in cui esso viene commercializzato.

Lo stesso leak, poi, ci spiega che i Galaxy S23 avranno un SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, un display QHD+ e una batteria identica a quella dei Galaxy S22, che dovrebbe arrivare dunque a 5.000 mAh nel caso del Galaxy S23 Ultra. Inoltre, proprio quest'ultimo dovrebbe mantenere ancora lo slot per la S Pen, che sembra essere stato molto apprezzato dai fan anche sul Galaxy S22 Ultra.

Sfortunatamente, il leak non dà nuove informazioni sulla fotocamera del device, che però sappiamo potrebbe essere un sensore Samsung ISOCELL HP2 da 200 MP, accompagnato ovviamente da un ultra-grandangolo, da un teleobiettivo e da una lente periscopica, rispettivamente con zoom ottico 3x e 10x.