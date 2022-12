Samsung Galaxy S23, nuovo benchmark online: il punteggio delude

Dopo aver scoperto la possibile data di presentazione dei Samsung Galaxy S23, il cerchio attorno ai nuovi smartphone Samsung si sta ormai per chiudere. Tra le nuove informazioni emerse nelle ultime ore, poi, c'è anche un nuovo benchmark di Samsung Galaxy S23 vanilla, comparso su GeekBench.

Il benchmark è stato scovato dai colleghi di GSMArena e di Nashville Chatter, che hanno anche pubblicato un'immagine della scheda relativa al test, riportata anche in calce a questa notizia. Il device che ha eseguito il benchmark viene definito con il model number SM-S911B, che come sappiamo dai rumor delle ultime settimane è quello attribuito proprio al modello "base" di Samsung Galaxy S23.

Il test ci dice che il Galaxy S23 avrà un SoC Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm, anche se sembra che quello montato sullo smartphone sarà uno Snapdragon 8 Gen2 "stock", e non la misteriosa versione overclockata del chip prodotta da Samsung, che a questo punto potrebbe essere riservata solo a Samsung Galaxy S23 Ultra. Infine, il device ha anche 8 GB di RAM.

Il benchmark, purtroppo, non impressiona affatto: al contrario, il Galaxy S23 ottiene 578 punti in Single-Core e 2.118 punti in Multi-Core, con un punteggio molto più basso di qualsiasi altro test finora eseguito sugli smartphone di nuova generazione del colosso coreano. Con ogni probabilità, però, quello testato è un sample ingegneristico del device, perciò il risultato è tutto fuorché definitivo.

Per fare un confronto, la versione leggermente overclockata da Samsung dello Snapdragon 8 Gen2 ha raggiunto, nei giorni scorsi, dei punteggi di 1.504 punti in Single-Core e 4.580 punti in Multi-Core, sempre su GeekBench: insomma, è probabile che lo smartphone si riveli molto più potente di quanto l'ultimo test non dica, una volta uscito sul mercato.