Samsung Galaxy S23, ecco come saranno le fotocamere: ci sono sorprese per l'S23 Ultra?

Dopo aver visto la scheda tecnica di Samsung Galaxy S23, che dovrebbe avere un SoC Snapdragon 8 Gen2 e una batteria da 3.900 mAh, un'altra fonte ci rivela il design del pannello posteriore dei tre Galaxy S23, dandoci un'idea di come sarà la fotocamera degli smartphone.

L'immagine, diffusa dal portale internazionale TechGoing e che trovate anche riportata in calce, mostra le cover di Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra, dandoci così una chiara idea di come saranno i moduli fotocamera dei tre top di gamma per il prossimo anno del colosso di Suwon. In generale, dalla fotografia pare evidente che, almeno in termini di design, gli S23 saranno una generazione di smartphone all'insegna della continuità con il passato.

In particolare, l'unica differenza di peso tra il modello base dell'S23 e l'analogo della linea S22 è che il primo dovrebbe essere leggermente più piccolo del predecessore: ciò potrebbe significare una lieve riduzione dimensionale dello schermo, oppure un design leggermente diverso per quest'ultimo, magari piatto. Per quanto riguarda il Galaxy S23+, invece, non sembrano esserci cambiamenti rispetto al predecessore.

Le cose si fanno però decisamente più interessanti quando parliamo del Galaxy S23 Ultra, poiché, accanto ad un form factor del tutto famigliare, troviamo due fori in più sulla fotocamera, che dovrebbero essere rispettivamente utilizzati per la quarta lente del device e per l'autofocus laser. Vi ricordiamo inoltre che il Samsung Galaxy S23 Ultra potrebbe avere un sensore da 200 MP ISOCELL HP2 da 1", che però non possiamo né confermare né smentire solo a partire dalle immagini di una cover posteriore.