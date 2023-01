Samsung Galaxy S23 potrebbe costare di più di S22: trapelano i prezzi

È ancora Samsung ed il Galaxy S23 il protagonista assoluto delle nostre notizie di oggi. A poche ore dalla pubblicazione della possibile data di presentazione del Galaxy Unpacked dedicato a S23, sul web è emerso un altro rapporto che parla dei possibili prezzi della lineup, e le notizie non sono positive.

Un rapporto emerso dalla Corea del Sud suggerisce che i Galaxy S23 potrebbero essere più costosi del Galaxy S22 al momento del lancio.

Almeno nella Corea del Sud, il Galaxy S23 base costerà 935 Dollari, mentre il Galaxy S23 Plus 1098 Dollari ed il Galaxy S23 1.257 Dollari. Non è chiaro come saranno convertiti in Europa.

Lo scorso anno, per fare un confronto, il Galaxy S22 al lancio costava 790 Dollari, mentre il modello Plus era disponibile a 950 Dollari circa e l’Ultra 1150 Dollari.

Ovviamente Samsung non ha ancora confermato in via ufficiale tali informazioni, e come sempre vi invitiamo a prenderle con le pinze, dal momento che potrebbero anche non essere accurati. L’aumento dei prezzi potrebbe essere legato alla difficile situazione economica globale, oltre all’aumento dei costi delle materie prime e della catena di approvvigionamento.

Secondo gli ultimi rumor, Samsung potrebbe presentare in via ufficiale i nuovi Galaxy S23 il prossimo 1 Febbraio 2023.