Samsung Galaxy S23, doppio sconto su Amazon: il prezzo cala a meno di 900 Euro

Parallelamente alle nuove offerte solo online di Unieuro, arriva oggi una nuova promozione che permette di godere di un doppio sconto sul Samsung Galaxy S23 nella versione con 256 gigabyte di storage.

Lo smartphone, nel bundle con tanto di caricatore, è disponibile a 939 Euro su Amazon, un prezzo già scontato del 10% rispetto ai 1039 Euro di listino. Tuttavia, il colosso di Seattle propone una riduzione aggiuntiva di 46,95 Euro al check-out: inserendo il prodotto nel carrello e finalizzando l'ordine il totale viene portato ad 892,05 Euro.

L'offerta è valida solo per un periodo di tempo limitato, su cui però non sono state indicate scadenze o altro e per questo consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente.

Amazon propone anche il pagamento in dodici rate mensili da 78,25 euro (sul totale di 939 Euro) e la consegna senza costi aggiuntivi per domani 14 Marzo 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro 8 ore e 58 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.

Si tratta di una riduzione significativa, che porta la versione base degli smartphone 2023 di Samsung ad un prezzo molto interessante a poche settimane dalla presentazione.

Ricordiamo che dalla giornata di oggi è disponibile anche il nuovo volantino Mediaworld di marzo 2023, battezzato "Let's Go", di cui abbiamo parlato nella notizia dedicata.