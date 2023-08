Samsung Galaxy S23 FE in arrivo a settembre? Una certificazione sembra confermarlo

Gli ultimi rumor su Samsung Galaxy S23 FE risalgono ormai alla metà di luglio: già da diversi mesi, in effetti, i leaker danno per certo l'imminente arrivo della Fan Edition di Galaxy S23 sui principali mercati globali. Ma quando uscirà, esattamente, lo smartphone di metà generazione del colosso coreano?

Difficile dirlo, anche se forse i leak che davano il Galaxy S23 FE in arrivo a giugno sono stati fin troppo affrettati. D'altro canto, era assai improbabile che il Galaxy S23 FE arrivasse in estate, soprattutto se ricordiamo che per fine luglio era già programmato il Galaxy Unpacked di Z Flip e Z Fold 5, nonché la presentazione della nuova lineup di Galaxy Tab S9.

Tuttavia, i test sul firmware del Galaxy S23 FE sono partiti già a fine maggio, il che rende un'uscita dello smartphone non solo sempre più probabile, ma anche sempre più vicina. Oggi, il passaggio del dispositivo per il Bureau of Indian Standards (BIS), il principale ente di certificazione di telefoni e altri device elettronici per il mercato indiano, conferma questa ipotesi. Come sempre, vi ricordiamo che la certificazione di uno smartphone in un mercato precede di qualche settimana il suo lancio in quest'ultimo.

Dunque, sembra quasi certo che il Galaxy S23 FE arriverà a settembre, forse all'inizio del prossimo mese, in modo da mantenersi piuttosto distante sia dal lancio di Galaxy Z Fold e Z Flip 5 che da quello dei Samsung Galaxy S24, in arrivo tra gennaio e febbraio 2024. Al contempo, una release a settembre potrebbe permettere allo smartphone sudcoreano di contrastare i telefoni midgen della concorrenza (tra cui Nothing Phone 2 e Xiaomi 13T, per esempio), senza però sovrapporsi alla nuova generazione di smartphone cinesi con SoC Snapdragon 8 Gen3, in arrivo a novembre.

Nelle scorse settimane, infine, sono trapelati online i render di Samsung Galaxy S23 FE. Per quanto riguarda la scheda tecnica dello smartphone, invece, sappiamo che quest'ultimo avrà un SoC Exynos 2200 o Snapdragon 8 Gen1, a seconda del mercato di riferimento, una RAM da 6 o 8 GB, una memoria da 128 o 256 GB, una fotocamera principale da 50 MP e una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida cablata a 25 W.