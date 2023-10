Samsung Galaxy S23 FE campione di riparabilità: online il primo teardown

Il lancio di Samsung Galaxy S23 FE risale all'inizio di aprile: ad un paio di settimane di distanza, ora, arriva finalmente il primo teardown del Galaxy S23 FE, realizzato dagli esperti di PBKReviews. Addirittura, PBK ha anche confrontato lo smartphone con Samsung Galaxy S23 e Samsung Galaxy S23+.

Come ampiamente prevedibile, il video-teardown pubblicato da PBKReviews su YouTube ci svela che Samsung Galaxy S23 e S23 FE sono quasi identici: nello specifico, entrambi gli smartphone presentano il grosso delle componenti nascoste sotto delle pellicole protettive, che rendono piuttosto complesso il disassemblaggio dei due smartphone al di là della back cover e della batteria.

Possiamo tuttavia notare che il design interno del Galaxy S23 FE permette di accedere con più facilità ad alcune parti dell'hardware, specie quelle poste a lato delle fotocamere e quelle al di sotto della batteria, presentando una pellicola di dimensioni inferiori a quella del modello base della linea S23 di Samsung. Per questo, la riparabilità del device è leggermente inferiore rispetto a quella del "fratello" lanciato a febbraio.

Ottima anche l'idea di includere una linguetta per l'estrazione della batteria, che invece mancava sul Galaxy S23 "base". Ciò significa che, almeno a questo giro, la rimozione della batteria è particolarmente semplice e il suo rimpiazzo non comporta grossi problemi nemmeno per un riparatore con poca esperienza.

Infine, PBKReviews fa una scoperta decisamente interessante: la camera di vapore di Samsung Galaxy S23 FE è infatti molto più grande di quella del Galaxy S23 vanilla e del Galaxy S23+, garantendo così una migliore dissipazione del calore rispetto ai due predecessori. Anche per questo motivo, il Galaxy S23 FE ha raggiunto uno score decisamente elevato in termini di riparabilità: ben 8,5 su 10!