Samsung Galaxy S23 FE prende forma, avrà un chip inaspettato?

Giorno nuovo di rumor in casa Samsung, la quale starebbe concentrando parte della sua forza lavoro alla progettazione del Galaxy S23 FE in modo da renderlo disponibile sul mercato in tempo per il quarto trimestre del 2023.

Secondo nuove indiscrezioni, Samsung avrebbe già individuato i partner a cui affidare parte dell'approvvigionamento di componenti utili alla costruzione dell'S23 FE. La produzione vera e propria è prevista per il terzo trimestre di quest'anno così da essere in tempo per un lancio in quello successivo.

La scheda tecnica dovrebbe comporsi di: uno schermo OLED a 120Hz di dimensione non ancora conosciuta, un comparto fotografico posteriore a 3 moduli che immaginiamo essere come al solito di buona fattura anche se difficilmente capace di fotografare la luna come Galaxy S23 Ultra, e sorprendentemente, lo Snapdragon 8 Gen 1 come processore.

Se fosse tutto confermato, saremmo dinanzi ad una decisione inedita rispetto a quelle prese dalla casa coreana con i predecessori della serie FE, i quali si presentavano accompagnati dal medesimo processore della serie S23 classica. Possiamo presupporre che si tratti di una mossa atta a contenere i costi di produzione e di vendita, anche se, ad essere onesti l'ipotizzato prezzo di 699$ di questo modello non è poi molto distante dai 769€ richiesti al lancio per il Samsung Galaxy S21 FE.

Difficile, per il momento, fare previsioni: chissà se questo prezzo sarà talmente basso da fare concorrenza alla serie base, che già in questi giorni è al centro di vari abbassamenti di prezzo come per esempio il doppio sconto di Galaxy S23 su Amazon.