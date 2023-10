Samsung Galaxy S23 FE, Galaxy Tab S9 FE e Galaxy Buds FE sono ufficiali: i dettagli

Come ampiamente previsto dai leak su Samsung delle scorse ore, il colosso coreano ha annunciato oggi la nuova gamma di prodotti della linea FE: i nuovi Galaxy S23 FE, Galaxy Tab S9 FE e S9 FE+ e Galaxy Buds FE, di cui si era parlato a lungo nelle scorse ore.

Partendo dal tanto chiacchierato Galaxy S23 FE, il dispositivo sfoggia l’iconico design della serie S con nuova fotocamera e finitura che lo rende resistente a polvere ed acqua grazie alla certificazione IP68. Disponibile in una serie di nuovi colori vivaci, lo smartphone mixa colori ed eleganza oltre che potenza. Il comparto fotografico è caratterizzato ad un obiettivo ad alta risoluzione da 50 megapixel con zoom ottico 3X che garantisce nitidezza dei dettagli in ogni tipologia di scena. Presente anche la stabilizzazione digitale dell’immagine video e lo stabilizzatore ottico, che consentono di realizzare scatti nitidi anche in movimento. Con la modalità Pro è possibile gestire manualmente la velocità dell’otturatore, l’apertura e l’ISO, mentre l’applicazione Camere Assistant permette di catturare scatti personalizzati e scegliere quali funzioni automatiche attivare. La funzionalità d’IA inoltre garantiscono una serie di strumenti di editing. La batteria da 4500 mAh si autoregola in maniera efficiente per risparmiare energia e si ricarica fino al 50% in soli 30 minuti con un adattatore da 25W. Il display invece è Dynamic AMOLED 2X da 6,4 pollici.

Presentati anche i nuovi Galaxy Tab S9 FE ed S9 FE+: il primo è dotato di un display da 10,9 pollici, mentre il secondo da 12,4 pollici. Entrambi i pannelli sfoggiano un refresh rate adattabile fino a 90Hz, con VIsion Booster che migliora la visibilità negli ambienti esterni ottimizzando il colore ed il contrasto, soprattutto nelle aree scure dello schermo. Presente la certificazione IP68 per la resistenza a polvere ed acqua mentre la batteria del modello Plus offre - secondo i dati ufficiali - fino a 20 ore di riproduzione video con un’unica carica. Lo spazio di archiviazione, inoltre, può essere espanso fino ad 1TB con la scheda microSD.

Arrivano infine anche i GalaxEy Buds F. Siamo di fronte ai nuovi auricolari con cancellazione attiva del rumore ed amplificazione del suono ambientale, dotte di sistema avanzato a tre microfoni, insieme alla rete neurale basata sull’IA. I Galaxy Buds FE offrono fino ad 8,5 ore di riproduzione, che diventano 30 ore con la custodia di ricarica. Con ANC Attivo l’autonomia cala rispettivamente a 6 e 21 ore.

La Serie Galaxy S23 FE sarà disponibile in Italia più avanti nel corso dell’anno in diversi colori vivaci, tra cui Mint, Cream, Graphite e Purple. I Galaxy Tab S9 FE invece sono disponibili a partire da 549 Euro in quattro colorazioni (Mint, Silver, Gray e Lavander), mentre i Galaxy Buds FE sono disponibili in Graphite e White a 109 Euro.