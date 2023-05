Samsung Galaxy S23 FE, lancio il prossimo mese per stimolare le vendite della serie

Secondo un nuovo rapporto pubblicato dal popolare leaker Revegnus, Samsung avrebbe intenzione di accelerare con il lancio del Samsung Galaxy S23 FE, al punto che si ipotizza un via alla commercializzazione già il prossimo mese.

L’obiettivo è stimolare le vendite della serie Galaxy S23, che a maggio sono diminuite drasticamente. Nel secondo trimestre del 2023, infatti, Samsung potrebbe riportare vendite del Galaxy S23 inferiori del 20% rispetto a quelle dell’S22 nello stesso trimestre dell’anno precedente.

Galaxy S23 FE quindi potrebbe debuttare in anticipo rispetto a Galaxy Z Fold5 e Z Flip5, che sono attesi per Luglio per poi arrivare nei negozi ad agosto.

A quanto pare, il Galaxy S23 Fan Edition dovrebbe essere basato sull’SoC Exynos 2200 con sensore fotografico da 50 megapixel sulla fotocamera posteriore, accompagnato da 6 o 8GB di RAM e 128 o 256GB di spazio di archiviazione. La batteria invece dovrebbe essere da 4500 mAh.

L’ultimo dispositivo della serie FE di Samsung è stato il Galaxy S21 FE, dotato di un display da 6,4 pollici e Snapdragon 888 sotto la scocca. Lo scorso anno invece non ha visto la luce alcuna Fan Edition.

Secondo le indiscrezioni sul prezzo di Galaxy S23 FE, lo smartphone potrebbe costare tra 599 e 699 Euro.