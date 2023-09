Samsung Galaxy S23 FE, manca poco: nuove conferme per la scheda tecnica

Ormai Samsung Galaxy S23 FE non ha più segreti. Il nuovo smartphone sudcoreano, che dovrebbe essere lanciato nel corso del mese di settembre, è tornato oggi a fare capolino sul sito web della certificazione HDR Plus, che conferma l'imminente presentazione di Galaxy S23 FE.

Come vi abbiamo già anticipato negli scorsi giorni, la linea Galaxy FE di Samsung sembra godere di una salute migliore del previsto, dal momento che la compagnia di Suwon lancerà i nuovi Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Buds FE e Galaxy S23 FE durante lo stesso evento, che secondo i leaker si terrà tra la fine di settembre e, al più tardi, l'inizio di ottobre.

Nelle scorse ore, a confermare questa finestra di lancio, è stata la certificazione HDR Plus. Come conferma GizmoChina, Samsung Galaxy S23 FE è comparso nel database della certificazione, dopo aver già fatto capolino sul sito dell'ente cinese TENAA. Parallelamente, sempre GizmoChina riporta che il nuovo mediogamma è stato erroneamente svelato anche da Samsung India, che ha pubblicato una pagina di supporto per il device, poi rapidamente rimossa dal sito web dell'azienda. Un paio di settimane fa, invece, il Galaxy S23 FE era stato leakato dalla divisione kazaka di Samsung, che aveva pubblicato le specifiche del prodotto con larghissimo anticipo rispetto al suo lancio.

Incrociando le informazioni svelate dai due portali e dalle certificazioni internazionali con i leak degli scorsi mesi, sappiamo che Samsung Galaxy S23 avrà un SoC Exynos 2200, che in alcune regioni verrà però sostituito da uno Snapdragon 8 Gen1 di Qualcomm, insieme a 8 GB di RAM e a 256 GB di storage. Lo smartphone avrà uno schermo dal design completamente piatto: si tratterà di un pannello AMOLED FullHD+ da 6,4" con refresh rate a 120 Hz.

Invece, le fotocamere del Galaxy S23 FE saranno tre, tra cui una lente principale da 50 MP, una ultra-grandangolare da 12 MP e un obiettivo tele da 9 MP. La selfie-camera sarà infine da 10 MP, mentre lato software avremo il sistema operativo Android 13 insieme a One UI 5.1.1. Conclude la scheda tecnica leakata del dispositivo una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida a 25 W.