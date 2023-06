Samsung Galaxy S23 FE si mostra in un nuovo set di render: il lancio è vicino?

Sembra ormai praticamente certo il lancio del Galaxy S23 FE di Samsung per il prossimo mese, ed oggi emergono nuove indiscrezioni sull’atteso smartphone, con tanto di render.

A pubblicarli sono stati i leaker OnLeaks e SmartPrix, che hanno diffuso le immagini che trovate in calce in cui si può dare un’occhiata all’aspetto del nuovo dispositivo, che dovrebbe sfoggiare un display piatto e tripla fotocamera posteriore.

Come notato da molti, a livello estetico il dispositivo ricorda molto il Galaxy A54, ma le novità più importanti sono quelle che arrivano dalle indiscrezioni sulla scheda tecnica.

Il display OLED infatti dovrebbe essere da 6,4 pollici, condito da cornici che risultano piuttosto visibili e refresh rate di 120Hz. Sotto la scocca invece dovrebbe trovare spazio un Exynos 2200 come processore, sebbene non sia da escludere uno Snapdragon 8 Gen 1. La RAM invece dovrebbe essere da 6 o 8GB con 128 o 256 gigabyte di spazio di archiviazione, mentre la batteria da circa 4500 mAh dovrebbe sfoggiare anche la ricarica rapida da 25W.

La fotocamera posteriore principale del Galaxy S23 FE dovrebbe invece essere da 50 megapixel con teleobiettivo e sensore ultrawide da 12+12 megapixel.

Nessuna informazione sui prezzi, tanto meno sulla possibile data di lancio, e come sempre vi terremo aggiornati non appena emergeranno ulteriori informazioni in merito.