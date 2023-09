Samsung Galaxy S23 FE, online i poster promozionali: il design convince?

Gli auto-leak di Samsung sul Galaxy S23 FE sono ormai all'ordine del giorno: informazioni sul device sono state svelate per errore dalle divisioni kazaka, spagnola e indiana del colosso coreano. Ora, invece, è un'immagine del marketing del Galaxy S23 FE a fare la sua comparsa online, svelandoci il design dello smartphone.

L'immagine, che trovate riportata in calce a questa notizia, è stata svelata in esclusiva dai colleghi di MSPowerUser. Innanzitutto, l'immagine ci conferma che il Galaxy S23 FE sarà lanciato in quattro colori, i cui nomi restano però ancora sconosciuti: si tratta di un verde menta molto chiaro, di un bianco panna, di un viola scuro e della tradizionale tinta nera. Vi ricordiamo inoltre che il Galaxy S23 FE sarà lanciato tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, in un evento interamente dedicato alle Fan Edition dei dispositivi Samsung, durante il quale verranno presentati anche i Galaxy Tab S9 FE e le Galaxy Buds FE.

Tornando all'immagine leakata, possiamo notare che il Galaxy S23 FE sarà simile al Galaxy A54 in termini di design, ma manterrà comunque alcune scelte di formato che richiameranno lo smartphone da cui deriva il suo nome, ovvero la versione "base" del Galaxy S23. Per saperne di più, potete dare un'occhiata alla recensione di Samsung Galaxy S23 o alla presentazione di Samsung Galaxy A54. Per esempio, a differenza dell'A54, il Galaxy S23 FE avrà un corpo in metallo, anziché in plastica, dotato di pulsanti per l'accensione e la regolazione del volume sul lato destro.

Sul pannello frontale del telefono, invece, troviamo uno schermo piatto con delle cornici ben visibili e una selfie-camera con design punch-hole. Secondo i leak, quest'ultima sarà da 10 MP e si accompagnerà ad una lente primaria da 50 MP con OIS, ad un ultra-grandangolo da 8 MP e ad un teleobiettivo da 12 MP. Infine, i render di Samsung Galaxy S23 FE leakati negli scorsi mesi ci hanno confermato la presenza della porta di ricarica USB-C sul lato inferiore del device.

Anche la scheda tecnica di Samsung S23 FE è ormai online da tempo: secondo i leak, lo smartphone sarà dotato di un SoC Snapdragon 8 Gen1 o Exynos 2200, a seconda del mercato di riferimento, e sarà disponibile nei tagli da 6/128 GB e 8/256 GB. Il display sarà un Dynamic AMOLED FullHD+ da 6,4" con refresh rate a 120 Hz, mentre la batteria sarà da 4.500 mAh con ricarica rapida cablata a 25 W.