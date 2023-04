Samsung Galaxy S23 FE o S22 FE? Passo indietro sulla CPU, ma che camera!

Gli ultimi rumor sul Galaxy S23 FE avevano iniziato a delineare la conformazione della Fan Edition del 2023, un dispositivo che punta a proporre la ricetta dei flagship a un cartellino decisamente più accessibile.

Non è affatto un caso che nel corso degli anni proprio la versione FE è stata tra le più apprezzate indipendentemente dalla generazione, per via di un sorprendente bilanciamento tra prezzo, qualità e prestazioni.

Tuttavia, quest'anno le cose potrebbero cambiare, a partire dalle differenze più macroscopiche per quel che riguarda la scheda tecnica: parliamo, ad esempio, del chip che dovrebbe apparire sotto la scocca.

Meno di due settimane fa si parlava della possibile adozione dello Snapdragon 8 Gen1 al posto dello Snapdragon per Galaxy in salsa custom basato sullo Snapdragon 8 Gen2 invece presente sul resto della famiglia. Ebbene, le ultime voci puntano verso un passo indietro ancora più ampio, addirittura sino all'Exynos 2200.

Il 2200 è il chip utilizzato per la famiglia S22, ma qui occorre rimettere insieme i pezzi. Solo a dicembre, infatti, si parlava della possibilità che S23 FE potesse essere cancellato in favore del Galaxy S22 FE, che non ha ancora visto la luce. A febbraio, poi, un ulteriore capovolgimento di fronte: S23 FE si farà e S22 FE no. Tuttavia, se le voci sulla presenza di un Exynos 2200 dovessero essere confermate, a prescindere dal nome del dispositivo saremmo di fronte a una Fan Edition che strizza per certi versi più l'occhio al 2022 che al 2023.

Sull'altro piatto della bilancia, invece, ci dovrebbe essere un setup fotografico sensibilmente migliorato rispetto alla tradizione Fan Edition, equipaggiandolo con un sensore principale da 50 MP invece del solito modulo da 12. Insomma, gran parte della fisionomia di questo dispositivo è ancora da scrivere, ma non è da escludere che anche quel poco che sappiamo possa essere soggetto a ulteriori modifiche.