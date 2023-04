Samsung Galaxy S23 FE, il prezzo è giusto? Costerà molto meno dei predecessori

Pioggia di leak per l'ultimo componente della linea S23 di Samsung: dopo aver scoperto la finestra d'uscita di Samsung Galaxy S23 FE, infatti, un nuovo leak ci anticipa oggi che lo smartphone avrà un prezzo estremamente competitivo, soprattutto per un device che, in termini tecnici, ambisce ad essere un (quasi) top di gamma.

Il leak, riportato dai colleghi di Sammobile, spiega che Samsung Galaxy S23 FE costerà 800.000 won in Corea del Sud. Si tratta di un prezzo pari a 600 Dollari circa sul mercato internazionale, per un MSRP in Euro che potrebbe oscillare tra i 599 e i 699 Euro. Se consideriamo che Samsung Galaxy S21 FE è stato lanciato a inizio 2022 a 769 Euro, possiamo calcolare che il Galaxy S23 FE dovrebbe costare circa cento Euro in meno del predecessore.

La scelta di tagliare il prezzo del Galaxy S23 FE, soprattutto tenendo conto dell'aumento generalizzato dei prezzi del settore smartphone degli ultimi mesi, dipende da un insieme di fattori concomitanti. Il primo sono le elevate aspettative di vendite di Samsung per il device, pari a ben 10 milioni di unità, in linea con il resto della lineup S23. Il secondo è il fatto che la Fan Edition necessita di un grande ritorno "in pompa magna" dopo la cancellazione del Samsung Galaxy S22 FE.

In terzo luogo, il calo di prezzo dovrebbe giustificare una scheda tecnica peggiore rispetto a quella di Samsung Galaxy S23, il modello "base" della linea S23, che in queste settimane si può facilmente trovare in vendita a prezzi che oscillano poco al di sopra degli 800 Euro: se davvero il Galaxy S23 FE arriverà tra ottobre e novembre, è possibile che per allora il prezzo degli altri device della stessa serie si sia ulteriormente abbassato, rendendoli dei potenziali competitor "interni".

In effetti, stando ai leak, il Galaxy S23 FE avrà un chip Exynos 2200 di Samsung, lo stesso usato su alcuni Galaxy S22 e decisamente meno performante dello Snapdragon 8 Gen2 for Galaxy sviluppato da Qualcomm e dal colosso di Suwon in esclusiva per la linea S23. Al netto di questa mancanza, però, lo smartphone avrà comunque una fotocamera principale da 50 MP, una batteria da 4.500 mAh e il fast charging a 25 W.