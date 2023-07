Samsung Galaxy S23 FE, parte il rumor: sfida aperta a Nothing Phone (2)?

Mentre gli ultimi render di Samsung Galaxy S23 FE mostrano l'intenzione dell'azienda di rimanere fedele al resto della famiglia S23, sotto la scocca Samsung potrebbe tornare sui suoi passi, cambiando radicalmente l'approccio che ha caratterizzato gli smartphone di quest'anno.

Diversamente da come ci si poteva aspettare, infatti, le ultime voci suggeriscono una possibile doppia opzione hardware, proprio come ai vecchi tempi. Molti mercati, infatti, potrebbero ricevere una variante della "Fan Edition" con SoC Exynos 2200 mentre solo alcuni dovrebbero beneficiare della maggiore efficienza del chip Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1.

Prestazionalmente molto simili, i due chip differiscono principalmente per i consumi, con il nodo TSMC utilizzato per lo Snapdragon che sarebbe molto più avanzato in tal senso. A darci un antipasto sulle performance (ma anche sulla stessa esistenza delle due varianti) ci ha pensato Geekbench, dove sono apparsi i benchmark di entrambi i modelli, rispettivamente identificati come SM-F711B (Exynos) e SM-F711U1 (Snapdragon).

Fortunatamente non sembrano esserci ulteriori differenze tra i due modelli, ma da qui partono le successive speculazioni dei ragazzi di Gizchina, che ipotizzano un possibile lancio più "aggressivo" negli USA con lo Snapdragon 8+ Gen1 proprio per rispondere alla nuova proposta di Carl Pei e soci, di cui vi abbiamo parlato nella recensione di Nothing Phone (2). Che sia questa la verità non è dato saperlo, ma una cosa è certa: l'idea di fondo sembra piacere al pubblico, che si sta avvicinando sempre di più al brand e alla sua identità. Se così fosse, quindi, non ci sarebbe hardware in grado di contrastare l'eventuale affezione degli utenti.