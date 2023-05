Samsung Galaxy S23 FE, salto avanti per la fotocamera principale: sarà la stessa dell'S23?

Dopo aver scoperto che Samsung Galaxy S23 FE costerà meno dei predecessori, come il Galaxy S21 FE, arriva oggi un'altra notizia di peso circa la scheda tecnica dello smartphone. Questa volta, in particolare, le indiscrezioni riguardano la fotocamera principale di Samsung Galaxy S23 FE.

Quest'ultima, infatti, dovrebbe segnare un deciso salto in avanti rispetto al Galaxy S21 FE. Il portale olandese Galaxy Club riporta che il Galaxy S23 FE avrà una lente principale da 50 MP, confermando i leak a riguardo degli scorsi mesi. Per fare un paragone, il Galaxy S21 FE aveva una fotocamera primaria da soli 12 MP. Secondo Galaxy Club, l'indiscrezione arriva da una "fonte affidabile", anche se non sappiamo di chi si tratti.

Per quanto ne sappiamo al momento, la configurazione delle fotocamere del Samsung Galaxy S23 FE rimarrà la stessa di quella del predecessore: la Fan Edition di Samsung Galaxy S23 avrà dunque tre lenti, che saranno la già citata principale da 50 MP, un'ultra-grandangolare non meglio precisata e un teleobiettivo ancora ignoto. Infine, lo smartphone avrà una selfie-camera da 32 MP.

Visto che i miglioramenti si sono concentrati sulla lente principale dell'S23 FE, non è poi così illecito aspettarsi che gli altri due sensori dello smartphone non ricevano alcun upgrade rispetto alla proposta lanciata a gennaio 2022. Se ciò fosse confermato, dunque, il sistema triple camera del telefono di metà generazione del colosso di Suwon sarà composto da un'ottica principale da 50 MP, da un grandangolo da 10 MP e da un teleobiettivo da 12 MP.

Per il resto, Galaxy Club sembra aver confermato che il Galaxy S23 FE avrà un SoC Exynos 2200, dunque non certo un chipset da top di gamma, insieme a 6 GB o 8 GB di RAM, a uno storage da 128 GB o da 256 GB e ad una batteria da 4.500 mAh con il supporto per la ricarica rapida cablata a 25 W. Al momento, invece, non abbiamo una data d'uscita per lo smartphone, che però potrebbe debuttare verso fine anno.