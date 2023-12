Samsung Galaxy S23 FE sbarca in Italia: ecco la promozione di lancio!

A qualche settimana dal reveal ufficiale del Galaxy S23 FE in un evento congiunto in cui è stato annunciato anche il nuovo Tab S9 FE, Samsung ha reso finalmente disponibile lo "smartphone perfetto per la Generazione Z".

Il Samsung Galaxy S23 FE arriverà sugli scaffali italiani il 6 dicembre 2023 con un bundle celebrativo molto interessante, che lo vede protagonista insieme alle nuove Galaxy Buds FE al prezzo complessivo di 739 euro. Questa promo lancio sarà disponibile sul sito ufficiale Samsung, su Amazon Italia e nei principali negozi di elettronica di consumo del territorio. In alternativa, il nuovo Galaxy S23 "Fan Edition" potrà essere acquistato da solo al prezzo di 719 euro nelle varie colorazioni disponibili, ovvero Mint, Cream, Graphite e Purple.

Durante l'evento di lancio abbiamo avuto la possibilità di toccare con mano il nuovo device Samsung e potete osservarlo nella gallery che trovate alla fine di questa notizia.

Intervenendo per Samsung Electronics Italia, il VP e Head of Mobile eXperience Business Niccolò Bellorini ha spiegato che "La Generazione Z è sempre alla ricerca di dispositivi innovativi e di alta qualità che possano soddisfare le loro esigenze in modo completo, che si rapportino in modo adeguato al loro stile dinamico [...] Con Galaxy S23 FE e Galaxy Buds FE, offriamo un’esperienza completa di connettività e musica, allo stesso tempo immersiva e coinvolgente e senza soluzione di continuità"