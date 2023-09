Samsung Galaxy S23 FE senza segreti: la scheda tecnica trapela online

Ormai Samsung Galaxy S23 FE è vicino: il lancio dello smartphone, secondo i leaker, si terrà nel corso del mese di settembre. Mentre il colosso coreano non si è ancora sbottonato sul device, però, la scheda tecnica completa di Samsung Galaxy S23 FE è comparsa nuovamente online.

Stando a quanto riportato dal leaker Yogesh Brar, infatti, il Galaxy S23 FE sarà lanciato in due varianti a seconda del mercato di riferimento: in Europa, per esempio, arriverà una versione dello smartphone dotata di chipset Exynos 2200 di Samsung, mentre in Corea e negli Stati Uniti il device monterà uno Snapdragon 8+ Gen1 di Qualcomm. In termini di memorie, il dispositivo dovrebbe arrivare con 6 o 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di storage.

Lato schermo, il Galaxy S23 FE avrà un pannello Dynamic AMOLED da 6,4" con risoluzione FHD+ e refresh rate fisso a 120 Hz. La batteria sarà da 4.500 mAh e supporterà la ricarica rapida cablata a 25 W, nonché la ricarica wireless con una velocità non meglio precisata. Lo smartphone sarà dotato di un rating IP, che però al momento è sconosciuto.

Per quanto riguarda le fotocamere, il dispositivo di metà anno di Samsung sarà dotato di una lente principale Samsung da 50 MP con OIS, di un teleobiettivo da 12 MP, di un ultra-grandangolo da 8 MP e di una selfie-camera da 10 MP. Il software di lancio sarà invece Android 13, insieme a One UI 5.1. Possiamo comunque aspettarci che lo smartphone venga aggiornato ad Android 14 a stretto giro, dal momento che i lavori su One UI 6.0 sembrano quasi terminati.

Secondo Yogesh Brar, Samsung Galaxy S23 arriverà a "fine settembre" o, al più tardi, a inizio ottobre. Considerato che lo smartphone è già finito online sul sito web di Samsung (anche se solo per errore), un suo lancio sul mercato entro la fine di questo mese appare decisamente probabile.