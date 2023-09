Samsung Galaxy S23 svelato da una certificazione: online render e scheda tecnica

Ormai i leak su Samsung Galaxy S23 FE hanno svelato ogni aspetto dello smartphone. Nelle scorse ore, a peggiorare ulteriormente la situazione è stato il passaggio dello smartphone per la certificazione cinese TENAA, che ha pubblicato render e specifiche del Galaxy S23 FE, la cui data di lancio resta ancora avvolta nel mistero.

I render, che potete trovare nella galleria in calce a questa notizia, mostrano che il Galaxy S23 FE sarà identico all'S23 "vanilla" lanciato da Samsung a inizio anno. Nulla di cui stupirsi, dal momento che il medesimo trattamento era toccato anche al Galaxy S21 FE. In termini di dimensioni e peso, lo smartphone sarà alto 158,0 millimetri, lungo 76,5 millimetri e spesso 8,2 millimetri, per una massa pari a 210 grammi.

La scheda tecnica di Samsung Galaxy S23 FE comprende un display da 6,3" con risoluzione da 2.340 x 1.080 pixel e supporto per la profondità di colore a 8-bit, per un totale di 16 milioni di colori. Inoltre, il pannello raggiungerà il refresh rate di 120 Hz, mentre non è chiaro se verrà integrata la tecnologia LTPO.

Sotto la scocca dello smartphone certificato dalla TENAA abbiamo uno Snapdragon 8 Gen1 di Qualcomm con architettura Octa-Core e con frequenza massima pari a 2,99 GHz. Tuttavia, pare che i modelli europei di Samsung Galaxy S23 FE saranno dotati di un chipset Exynos 2200, prodotto internamente dal colosso sudcoreano. In termini di RAM e memoria, invece, lo smartphone toccherà gli 8 GB e i 128 GB, rispettivamente. Ci sarà anche una versione con storage da 256 GB del device, che però verrà lanciata solo in alcuni mercati.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, i render confermano che il Galaxy S23 FE avrà tre fotocamere posteriori e una selfie-camera. La lente principale sarà da 50 MP e si accompagnerà ad un ultra-grandangolo da 8 MP e ad un teleobiettivo da 12 MP. La selfie-camera, invece, sarà da 10 MP. La batteria del dispositivo avrà capienza pari a 4.370 mAh e supporterà il fast charging cablato a 25 W.