Samsung Galaxy S23 FE, al via i test sul firmware: lancio dietro l'angolo?

Dopo aver scoperto che Samsung Galaxy S23 FE arriverà molto prima del previsto, una nuova conferma sul lancio anticipato di diversi mesi della Fan Edition del Galaxy S23 arriva ora da un'altra fonte autorevole. Sembra infatti che la stessa Samsung abbia iniziato i test del firmware di Samsung Galaxy S23 FE, in vista di un lancio estivo.

Ebbene sì: il Galaxy S23 FE arriverà in estate, molto probabilmente tra giugno e luglio. A confermarlo, dopo i leak delle scorse ore, è GSMArena, che spiega che Samsung avrebbe iniziato a testare la versione europea del firmware dello smartphone, mentre quella sudcoreana e quella americana entreranno in fase di testing prossimamente. Considerato che il firmware di Samsung Galaxy S23 FE sarà identico a quello del Galaxy S23 vanilla, è improbabile che i test dureranno a lungo.

GSMArena spiega che "ci vorrà ancora qualche mese" prima che l'S23 FE venga reso disponibile per il grande pubblico. A questo punto, però, lo scenario più probabile è quello di un lancio in contemporanea globale dello smartphone verso fine giugno o inizio luglio, in modo da non sovrapporsi al lancio di Samsung Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5 e Watch 6, che dovrebbero essere presentati tutti nel mese di agosto.

L'altra possibilità, benché meno probabile, è che il Galaxy S23 FE arrivi ad agosto, mentre il lancio dei due foldable del colosso di Suwon potrebbe essere anticipato già alla seconda metà di luglio. Resta invece da capire quando l'azienda lancerà il suo smartwatch di nuova generazione, mentre appare molto poco probabile un lancio del Galaxy S23 FE insieme ai due pieghevoli next-gen.

In ogni caso, per quanto ne sappiamo al momento, il Galaxy S23 FE avrà un SoC Exynos 2200, 6 o 8 GB di RAM, uno storage da 128 GB o da 256 GB e una batteria da 4.500 mAh. Il punto forte del device, però, dovrebbe essere la fotocamera principale da 50 MP, forse la stessa del Galaxy S23 "base".