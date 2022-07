Samsung Galaxy S23 potrebbe fare felici gli utenti europei: ecco il motivo

Dopo aver trattato la questione del presunto reparto fotocamere di Samsung Galaxy S23, torniamo ad approfondire le indiscrezioni relative alla possibile scheda tecnica della prossima gamma di flagship dell'azienda sudcoreana. Infatti, potrebbe esserci una novità non di poco conto.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget, nonché come spiegato dal noto analista Ming-Chi Kuo su Twitter, la serie Samsung Galaxy S23 potrebbe abbandonare i chip Exynos. Infatti, il processore di prossimo arrivo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550) offrirebbe performance più elevate sotto tutti i punti di vista rispetto all'Exynos 2300, quindi il brand sudcoreano potrebbe decidere di adottare il SoC di Qualcomm a livello globale.

In parole povere, Galaxy S23 potrebbe arrivare anche in Europa con processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, per la gioia degli utenti che nel corso degli anni non hanno mai visto troppo bene l'esclusiva dei processori Snapdragon legata agli USA. Ricordiamo, infatti, che in Europa e in Asia generalmente gli smartphone della società sudcoreana dispongono di SoC Exynos, che però hanno a più riprese "faticato" quando messi a confronto coi chip di Qualcomm.

In ogni caso, potremmo essere arrivati a un punto di svolta, perlomeno stando a Ming-Chi Kuo. Ricordiamo però per il momento si tratta solamente di indiscrezioni, quindi staremo a vedere. Per il resto, come fatto sapere dal noto tipster Ice universe su Twitter, lo Snapdragon 8 Gen 2 potrebbe presentare un'efficienza energetica migliorata del 15% rispetto allo Snapdragon 8+ Gen 1.