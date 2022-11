Samsung Galaxy S23: abbiamo una finestra di lancio, è prima del previsto!

Ormai il cerchio attorno ai nuovi smartphone flagship di Samsung si sta chiudendo, in vista di un'uscita che si fa ormai sempre più vicina. Dopo aver scoperto la scheda tecnica di Samsung Galaxy S23 e S23+, arriva oggi un'indiscrezione che ci fornisce una finestra d'uscita per i nuovi smartphone coreani.

In particolare, sembra che quest'anno Samsung spingerà per un'uscita anticipata, sebbene solo lievemente, dei suoi nuovi smartphone top di gamma. Per chi non se lo ricordasse, il lancio di Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra è avvenuto il 9 febbraio 2022, dunque nella seconda settimana di febbraio. Nel 2023, invece, la release dei nuovi top di gamma Samsung potrebbe avvenire già mercoledi 1° febbraio, oppure nei due giorni successivi.

Il portale Chosun spiega che l'anticipo, benché lieve, della data di uscita dei Galaxy S23 potrebbe servire a Samsung per mettere in difficoltà i propri competitor, rilasciando peraltro più velocemente i propri smartphone sul mercato e, dunque, facendo più vendite nel corso del primo trimestre del prossimo anno: una necessità che potrebbe essere diventata ancora più impellente dopo l'ultima trimestrale di Samsung, che ha fatto segnare un tracollo dei profitti del 26% rispetto al 2021.

Sempre Chosun riporta poi che una fonte interna all'azienda avrebbe lasciato trapelare che il prossimo Samsung Unpacked si terrà a San Francisco, negli Stati Uniti, nella "prima settimana di febbraio del 2023": calendario alla mano, ciò significa che le uniche date possibili sono quelle di mercoledì 1, giovedì 2 o venerdì 3 febbraio. Ciò significa anche che Samsung dovrebbe inviare gli inviti alla stampa con almeno una settimana di anticipo rispetto al solito: in altre parole, l'evento potrebbe essere già annunciato a inizio gennaio 2023, magari dopo il tradizionale appuntamento del CES.