Samsung Galaxy S23, la fotocamera potrebbe deludere: sarà la stessa dell'S22

Nonostante manchino ancora diversi mesi alla sua uscita sul mercato, Samsung Galaxy S23 è ormai al centro dei rumor già da qualche giorno. Purtroppo, però, le ultime indiscrezione sembrano prefigurare un cambiamento poco marcato rispetto agli S22: a quanto pare, infatti, il Galaxy S23 non avrà una fotocamera da 200 MP come previsto in precedenza.

Sfortunatamente, una nuova indiscrezione delle scorse ore, riportata dal portale WCCFTech, spiega che anche il teleobiettivo di Samsung Galaxy S23 non cambierà, così come già emerso per la sua fotocamera principale posteriore. In particolare, anche quest'anno, l'S23 e l'S23 Plus dovrebbero mantenere un teleobiettivo da 10 MP con zoom 3x, identico a quello dell'attuale generazione.

La notizia potrebbe scontentare i fan, ma effettivamente quello dell'S22 è stato un enorme upgrade fotografico per i telefoni Samsung, che hanno completamente stravolto la formula (e l'hardware) delle fotocamere degli S21. Ciò significa però anche che bisognerà aspettare almeno un altro anno per vedere un nuovo miglioramento sulla stessa falsariga.

Sfortunatamente, i rumor sembrano tutti puntare su un comparto fotografico identico a quello degli S22, sia sul modello "vanilla" che su quelli Plus e Ultra. Quest'ultimo, in particolare, dovrebbe avere un doppio teleobiettivo con due lenti da 10 MP, una dotata di zoom ottico 3x e l'altra con zoom ottico 10x.

Sempre WCCFTech, poi, spiega che i tre Galaxy S22 non riceveranno una selfie-camera under-display, ma si limiteranno anche quest'anno all'utilizzo di un più tradizionale punch-hole. Non sono chiari, almeno al momento, i motivi che abbiano spinto Samsung a questa scelta estremamente conservativa, soprattutto considerato che le tecnologie under-display vengono già impiegate dal colosso coreano sul Galaxy Z Fold.

A quanto però, tale miglioramento arriverà solo con il Samsung Galaxy S24, in arrivo nel 2024, mentre il Galaxy S23 avrà una selfie-camera "professionale", con una risoluzione più elevata che in passato.