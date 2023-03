Samsung Galaxy S23 e Galaxy S22 in sconto da Unieuro col volantino di Marzo

Con il nuovo volantino lanciato nella giornata di ieri da Unieuro, la catena di distribuzione d’elettronica ed informatica propone una serie di sconti molto interessanti sui Samsung Galaxy S23 da poco lanciati e sui Galaxy S22 dello scorso anno.

Partendo da questi ultimi, segnaliamo il Galaxy S22 nella configurazione con 8GB di RAM e 128GB di storage a 699 Euro, il 20% in meno rispetto agli 879 Euro precedenti. Lo smartphone è disponibile anche nella colorazione green, allo stesso prezzo e nella stessa configurazione.

Passando ai Galaxy S23, invece, segnaliamo il Galaxy S23 Ultra con 12GB di RAM e 512GB di storage a 1.561 Euro, il 5% in meno dai 1.659 Euro di lancio, ma la versione phantom black cala ulteriormente di prezzo ed è disponibile a 1.555 Euro, con un risparmio in questo caso del 6% dai 1.659 Euro di listino.

In promozione segnaliamo anche il Samsung Galaxy S23, da 256 gigabyte e con 8GB di RAM a 979 Euro, il 5% in meno dai 1.039 Euro di listino, mentre la variante da 512GB passa a 1.293 Euro, il 4% in meno dai 1.349 Euro di listino.

Per tutti i dettagli sulla spedizione vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti, con le relative informazioni sui pagamenti a rate.