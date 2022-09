Samsung Galaxy S23 e Galaxy S23 Plus si mostrano in alcuni render: le novità

Nelle ultime ore sono apparsi online alcuni set di render che mostrano quelle che potrebbero essere le novità a livello di design dei nuovi Galaxy S23 e Galaxy S23 Plus che Samsung dovrebbe lanciare nel 2023.

A pubblicare gli scatti, che trovate come sempre in calce, il team di OnLeaks e Digit, che hanno realizzato anche un video a 360 gradi. Partendo dall’analisi del Galaxy S23, troviamo ancora una volta un foro sulla scocca anteriore che ospita la fotocamera, mentre sulla scocca posteriore è presente un triplo sensore. Le cornici invece sembrano uniformi e, sempre a giudicare dai render, non è presente il vassoio per le SIM fisiche: non è da escludere quindi che Samsung segua la linea intrapresa da Apple negli USA con iPhone 14, che sono dotati solo di supporto eSIM. Il Galaxy S23 liscio secondo i leaker misurerà 146,3 x 70,8 x 7,6 mm, quindi sarà leggermente più grande del Galaxy S22, portando con se vantaggi anche a livello di batteria.

Per quanto riguarda il Galaxy S23 Plus, le modifiche al design rispetto all’S22 Plus sono minime. La posizione della fotocamera frontale resta la stessa, ma non è escluso che venga aggiornata a livello hardware. Modifiche minori per il modulo fotografico posteriore, con il flash a filo chassis. In questo caso, l’S23 Plus misurerà 157,7 x 76,1 x 7,6 mm e sfoggerà un display da 6,6 pollici. Nella parte inferiore è presente una porta USB-C, ma anche in questo caso non è presente lo slot perle SIM fisiche.

Alcune indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni hanno anche allontanato l’ipotesi che Samsung dirà addio agli Exynos con il Galaxy S23: in alcuni mercati infatti potrebbe mantenere i processori proprietari.