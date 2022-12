Samsung Galaxy S23+, il lancio è vicino: online le specifiche tecniche

Dopo aver visto Samsung Galaxy S23 debuttare sul web con una scheda tecnica parziale e il listing su due certificazioni internazionali, è giunto ora il turno di Samsung Galaxy S23+, la cui scheda tecnica completa è stata leakata da un noto insider, in vista dell'uscita del device a inizio 2023.

Stando a quanto riporta GizChina, il leaker Yogesh Brar avrebbe condiviso una serie di informazioni tecniche sul modello "Plus" dei Samsung Galaxy S23. Nello specifico, lo smartphone avrà uno schermo AMOLED da 6,6" con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 120 Hz. Si tratta delle stesse dimensioni e delle stesse specifiche del Samsung Galaxy S22+, a dimostrazione di come Samsung si concentrerà solo sul Galaxy S23 Ultra per quest'anno, con delle novità esclusive per il device top di gamma.

Sotto la scocca del Galaxy S23+, comunque, troveremo un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, che dovrebbe addirittura essere presente nella versione prodotta e overclockata da Samsung in collaborazione con la stessa Qualcomm. Inoltre, lo smartphone dovrebbe avere una RAM LPDDR5X da 8 GB e uno storage UFS 4.0, che potrebbero migliorarne sensibilmente la fluidità e la velocità rispetto al predecessore.

Lato fotocamera, possiamo ovviamente aspettarci un sistema triple-camera su tutti i Galaxy S23, che nel caso del Galaxy S23+ dovrebbe concretizzarsi in un sensore principale da 50 MP, in un ultra-grandangolo da 12 MP e in un teleobiettivo da 10 MP. La selfie-camera dello smartphone, invece, sarà da 12 MP. L'obiettivo principale del dispositivo, inoltre, dovrebbe essere in grado di girare video in 8K a 30 fps, ma non è chiaro se tale feature sarà limitata al Galaxy S23 Ultra o se verrà estesa a tutti gli smartphone della lineup.

Infine, sembra che i tre Galaxy S23 saranno lanciati con la custom ROM One UI 5 e con sistema operativo Android 13. Il Galaxy S23+ sarà dotato di una batteria da 4.700 mAh con ricarica rapida a 25 W massimi, mentre dovrebbe includere anche la possibilità di effettuare delle chiamate satellitari.