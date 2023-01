Samsung Galaxy S23, leakato anche il prezzo: si toccano i 1.500 Dollari!

Manca sempre meno all'evento Samsung Galaxy Unpacked del 1° febbraio, durante il quale Samsung svelerà i suoi nuovi smartphone top di gamma per il 2023. In attesa dell'annuncio ufficiale, tuttavia, oggi un leak ha anticipato i prezzi degli smartphone della serie Galaxy S23, prefigurando un aumento del MSRP rispetto ai Galaxy S22.

Il popolare leaker RGCloudS ha infatti spiegato che il Galaxy S23 base costerà 799 Dollari nel modello base, cioè con 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Per il modello con 256 GB di memoria, invece, il prezzo salirà fino a 849 Dollari sul mercato americano. A conti fatti, si tratta di un aumento di circa 50 Dollari rispetto al modello base di Galaxy S22, che al lancio, lo scorso anno, costava 749 Dollari.

Il Galaxy S23+ costerà 999 Dollari nel modello base, ovvero quello con 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Per la variante da 256 GB di memoria, invece, dovrete spendere 1.049 Dollari: anche in questo caso si tratta di un incremento di prezzo rispetto al Galaxy S22+, che lo scorso anno era stato lanciato a 899 Dollari nella configurazione base. Tuttavia, quest'anno pare che il Galaxy S23+ sarà compatibile con il Wi-Fi 7, distinguendosi così anche in termini hardware dal modello base della lineup.

Infine, il Galaxy S23 Ultra partirà da 1.249 Dollari per il modello base, che avrà 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno. Non sembrano dunque essere previste né varianti dell'S23 Ultra con 128 GB di memoria né versioni dell'S23+ con storage da 512 GB. Sempre il Galaxy S23 Ultra, poi, sarà disponibile anche nelle due versioni con RAM da 12 GB e memoria da 512 GB o da 1 TB: in questi due casi, lo smartphone costerà rispettivamente 1.349 e 1.499 Dollari.

In alcuni Paesi, comunque, Samsung sta offrendo un bonus per il preordine dei Galaxy S23 dal suo sito web, che dovrebbe scontare 50 Dollari dal loro prezzo di vendita, riequilibrando il MSRP con quello degli smartphone flagship di scorsa generazione del colosso coreano.