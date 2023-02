Samsung Galaxy S23: la prima Limited Edition è dedicata alla mitica BMW M3 E30

Il lancio di Samsung Galaxy S23 Ultra risale solo alla scorsa settimana, ma sembra che le novità per il top di gamma coreano non siano ancora finite. Nelle scorse ore, infatti, Samsung ha annunciato un Galaxy S23 Ultra molto speciale, realizzato in collaborazione con BMW e che commemora la famosissima BMW M3 E30.

Sfortunatamente, stando a quanto riporta PhoneArena la scheda tecnica dello smartphone resta la stessa della versione "vanilla" anche nella variante realizzata in collaborazione con BMW, chiamata "M Edition" in omaggio all'iconica automobile tedesca. Lato software, invece, troviamo un'animazione di avvio completamente nuova, che unisce il logo di Samsung agli iconici colori della M3 di BMW.

Tuttavia, il packaging dello smartphone è molto speciale, poiché ricorda da vicino il design della mitica M3 E30 e comprende una custodia speciale per lo smartphone targata BMW. Inoltre, nel pacchetto troverete anche sei portachiavi metallici e una coccarda vintage, tutti realizzati da BMW in occasione del cinquantesimo anniversario della Serie M.

Nella confezione del Samsung Galaxy S23 Ultra BMW M Edition, poi, troviamo anche un poster, un album fotografico e un placca metallica con la scritta "We Are M", insieme ad un cinturino analogico per orologio, un piccolo compressore compatto ad aria e una custodia per gli occhiali da sole. Infine, il loot della confezione speciale comprende un anello per le chiavi dell'automobile, perfetto per gli amanti dei motori, e un buono per una sessione di guida a bordo di una BMW al BMW Driving Center di Incheon.

Per ora, sfortunatamente, la BMW M Edition del Samsung Galaxy S23 Ultra è stata messa in vendita solo in Corea del Sud, al prezzo di 1.727.000 Won, ovvero poco meno di 1.280 Euro al cambio attuale: paradossalmente, il prezzo coreano dello smartphone in edizione limitata è più basso di quello del Galaxy S23 Ultra standard sul mercato europeo. Se desiderate preordinare il device, comunque, avrete tempo solo fino al 13 febbraio e fino ad esaurimento scorte, poiché Samsung ha messo in vendita solamente 1.000 unità dell'edizione speciale targata BMW del suo top di gamma.