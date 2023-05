Samsung Galaxy S23, migliora ancora la fotocamera: importante aggiornamento in arrivo

Dopo il chiarimento definitivo di Samsung sulla questione delle foto alla luna di Samsung Galaxy S23 Ultra, un nuovo aggiornamento promette di migliorare ulteriormente le performance fotografiche dei tre Samsung Galaxy S23, agendo sul software della loro fotocamera.

Stando a quanto riportano i colleghi di GizmoChina, l'aggiornamento sarebbe già in fase di rollout, anche se non è chiaro se sia in arrivo su tutti i mercati globali o se, per il momento, sia limitato solo ad alcuni Paesi. Se possedete un Samsung Galaxy S23, comunque, dovreste ricevere l'aggiornamento in automatico e in background, ma potete comunque utilizzare le Impostazioni del telefono per forzare l'update, qualora fosse disponibile.

L'aggiornamento introduce dei miglioramenti all'autofocus dei Galaxy S23, rendendo più rapidi gli scatti point-and-shoot in un click. Inoltre, esso agisce anche sull'app Galleria, introducendo la possibilità di cancellare rapidamente le fotografie dopo averle scattate. Infine, l'update migliora la fotocamera ultra-grandangolare dei tre smartphone, implementando una notifica che viene visualizzata quando si scattano foto in condizioni di scarsa illuminazione, come per esempio in ambienti chiusi o in notturna.

Secondo il tipster Ice Universe, poi, Samsung avrebbe in programma di rilasciare a breve un secondo aggiornamento destinato appositamente alla fotocamera di Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra. Quest'ultimo dovrebbe focalizzarsi proprio sulle foto a bassa illuminazione, aumentando la qualità degli scatti. Per il leaker, l'aggiornamento dovrebbe arrivare insieme alle patch di sicurezza di maggio 2023.

Sempre GizmoChina, poi, riporta che l'ultimo aggiornamento dell'app Expert RAW di Galaxy Z Fold 4, che porta il software alla versione 2.0.09.1, introduce la funzione di astrofotografia sullo smartphone pieghevole "a portafoglio" del colosso di Suwon. La modalità astrofotografia permette agli utenti di scattare fotografie a lunga esposizione di stelle, pianeti e costellazioni nel cielo notturno: la qualità degli scatti, ovviamente, dipenderà dall'inquinamento luminoso del punto dove viene effettuato lo scatto e dalla limpidezza del cielo.