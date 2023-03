Samsung Galaxy S23 al minimo storico su Amazon: lo sconto supera i 100 Euro

Già a fine febbraio, Samsung Galaxy S23 era finito in offerta su Amazon, con un prezzo ribassato a 912,45 Euro. Oggi, invece, sempre l'ecommerce di Seattle riduce ulteriormente il prezzo del Galaxy S23, proponendolo ad una cifra di molto inferiore rispetto al MSRP consigliato dalla stessa Samsung.

In particolare, in sconto troviamo il Samsung Galaxy S23 da 128 GB di storage, che viene proposto al prezzo di 859 Euro. Si tratta di uno sconto del 12% rispetto al prezzo consigliato, pari invece a 979 Euro. Confrontato con l'andamento dei prezzi dello smartphone di nuova generazione del colosso coreano, quello attuale è il minimo storico a cui il Galaxy S23 sia mai stato proposto sull'ecommerce di Jeff Bezos.

Attenzione, però: lo sconto è valido solo sulle tinte Phantom Black, Lavender e Cream, mentre acquistando il device nella colorazione Green dovrete pagarlo a prezzo pieno, cioè a 979 Euro. In ogni caso, nella confezione del device troverete, oltre allo smartphone, anche un caricatore incluso. Se volete saperne di più sulla lineup di smartphone Samsung del 2023, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione di Samsung Galaxy S23 Ultra, il "fratello maggiore" del Galaxy S23 in sconto su Amazon.

Inoltre, vi segnaliamo anche che il Samsung Galaxy S23 da 256 GB è in sconto sulla medesima piattaforma, benché con un ribasso più contenuto. In questo caso, il device scende da 1.039 Euro a 989 Euro, con uno sconto del 5% sul prezzo di listino. Siamo tuttavia ancora ben lontani dal minimo storico per questa versione dello smartphone, che a metà febbraio era brevemente sceso attorno agli 851 Euro.