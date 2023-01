Samsung Galaxy S23, nuove conferme sugli aumenti di prezzo in Europa: trapela il listino

Mentre ci avviciniamo a grandi passi all’evento Samsung Unpacked del 1 Febbraio 2023, il popolare leaker Roland Quandt di WinFuture ha twittato quelli che dovrebbero essere i presunti prezzi della serie Galaxy S23 con le relative informazioni sulle varianti che giungeranno nel nostro continente.

Un retailer spagnolo, nello specifico, starebbe indicando il seguente come il listino prezzi della serie Galaxy S23:

Galaxy S23 8/128GB: 959€

Galaxy S23 8/256GB: 1019€

Galaxy S23+ 8/256GB: 1209€

Galaxy S23+ 8/512GB: 1329€

Galaxy S23 Ultra 8/256GB: 1409€

Galaxy S23 Ultra 12/512GB: 1589€

Quandt spiega che in Germania e Beneleux il costo potrebbe essere di 949 Euro per il modello base dlel’S23 e 1399 Euro per la versione 8/256GB dell’Ultra. Qualora tali cifre dovessero rivelarsi veritiere, sarebbero confermati i rumor emersi in passato che volevano Samsung pronta ad aumentare i prezzi dei suoi dispositivi in Europa.

Come rilevato dai colleghi di AndroidCentral, molti di questi telefoni potrebbero registrare un aumento di prezzo di poco superiore ai 100 Euro, ma è chiaro che bisognerà capire come saranno convertiti in tutti i paesi, Italia compresa.

Nel frattempo, qualche giorno fa è emerso in rete un video unboxing del Galaxy S23 Ultra. Come sempre vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor come questi in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà.