Samsung Galaxy S23, nuove conferme per l'uscita: arriveranno a inizio febbraio

Dopo aver scoperto che il prezzo di lancio dei Samsung Galaxy S23 potrebbe gonfiarsi a causa dell'inflazione, arriva oggi una nuova serie di rumor sulla data di lancio dei nuovi top di gamma Samsung, che dovrebbe essere fissata per l'inizio del 2023, nel mese di febbraio, come ormai da tradizione.

Ormai, i rumor sulla data di lancio dei Galaxy S23 si susseguono da tempo, a dimostrare come il cerchio si stia chiudendo sui top di gamma del colosso di Suwon, di cui abbiamo già una scheda tecnica completa e svariati render, tutti comparsi in rete nelle ultime settimane e condivisi da più esperti dell'industria.

L'ultimo report a riguardo è del portale coreano Korea JoongAng Daily, che spiega che i Galaxy S23 saranno presentati nella prima settimana di febbraio 2023. Secondo il giornale asiatico, un executive anonimo della stessa Samsung avrebbe confermato tale finestra di lancio, spiegando anche che gli smartphone saranno svelati con un evento Unpacked che si terrà a San Francisco.

Negli scorsi giorni, anche Chosun, un altro portale coreano specializzato in tecnologia ed economia, ha anticipato un lancio ad inizio febbraio per i Galaxy S23. La finestra di lancio, d'altro canto, non stupisce nessuno, visto che sia i Galaxy S22 e i Galaxy S20 sono stati lanciati nel mese di febbraio, mentre i Galaxy S21 hanno ricevuto una release relativamente anticipata, nel mese di gennaio 2021.

Sempre Korea JoongAng Daily, comunque, conferma che i Galaxy S23 costeranno più del Galaxy S22, puntando a sua volta il dito contro l'inflazione galoppante. Se ciò fosse confermato, i tre top di gamma del colosso coreano potrebbero facilmente superare i 1.000 Euro di prezzo in molte configurazioni e varianti.