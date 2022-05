Samsung Galaxy S23, nuove conferme sull'hardware: ci sarà il chip Exynos 2300

A inizio maggio vi abbiamo raccontato che Samsung Galaxy S23 avrà una fotocamera da 200 MP, ma a quanto pare le novità sotto la scocca del prossimo device flagship coreano saranno molteplici: sembra infatti che Samsung stia sviluppando un chip Exynos 2300 per i suoi nuovi smartphone top di gamma.

L'indiscrezione arriva da un report di GalaxyClub, che spiega che Samsung sta sviluppando due varianti del chip Exynos 2300: una di queste dovrebbe essere pensata per gli smartphone di fascia medio-bassa, mentre l'altra per i device flagship del produttore. La notizia, in effetti, si coniuga piuttosto bene con le parole degli stessi dirigenti del colosso di Suwon, che hanno suggerito una transizione verso i chip Samsung Exynos anche per i telefoni meno costosi.

Viene poi riportato che il chip Exynos 2300 sarà montato sul Galaxy S23 in esclusiva, e non verrà venduto ad aziende terze (l'esempio è qui quello di Vivo, che monta chip Exynos sui propri smartphone). L'Exynos 2300, poi, dovrebbe avere codename S5E9935. Purtroppo, però, non sappiamo ancora quali novità lato tecnico porterà con sé il SoC di nuova generazione di Samsung, mentre è ancora troppo presto per le speculazioni a riguardo.

Il leak, però, conferma che Samsung continuerà ad utilizzare chip proprietari per i propri smartphone anche al netto dei numerosi problemi riscontrati da Samsung Foundries con la produzione dell'Exynos 2200 e dello Snapdragon 8 Gen1 di Qualcomm, che hanno imposto a Samsung di introdurre un limitatore di performance sui Galaxy S22 ed a Qualcomm di mettersi al lavoro sullo Snapdragon 8+ Gen1.

In tal senso, dunque, sembra scongiurata l'idea di un accantonamento dei chip Exynos per gli smartphone della compagnia di Suwon, rumoreggiato negli scorsi giorni da più parti. Va però detto che, nel 2023, Samsung Galaxy S23 e il suo chip si troveranno a fare i conti con una concorrenza molto agguerrita: proprio nelle scorse ore, infatti, è emerso che lo Snapdragon 8 Gen2 di Qualcomm sarà il SoC più potente ed efficiente sul mercato nel prossimo anno.