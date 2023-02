Samsung Galaxy S23 è già in offerta su Amazon: 7% di sconto per il modello 128GB

A poche settimane dalla presentazione ufficiale, il nuovo Samsung Galaxy S23 è già in offerta su Amazon. Il colosso di Seattle in giornata odierna infatti propone uno sconto molto interessante sul modello con 128 gigabyte di memoria interna.

Ad essere interessato è il Samsung Galaxy S23, in bundle con caricatore e 128GB di storage, che può essere portato a casa a 912,45 Euro, il 7% in meno rispetto ai 979 Euro di listino: dati alla mano si tratta del minimo storico raggiunto sulla piattaforma americana di e-commerce, che propone anche il pagamento in dodici rate mensili da 76,04 Euro al mese a tasso zero ed interessi zero.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per domani 23 Febbraio 2023 per coloro che effettuano l'ordine entro la giornata odierna.

Il bundle in questione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W che garantisce la ricarica super rapida. A livello tecnico, siamo di fronte ad uno smartphone con display da 6,1 pollici Dynamic AMOLED 2X, fotocamera da 50 megapixel ed 8GB di RAM, a cui si aggiunge una batteria da 3900 mAh. La colorazione interessata dall'offerta è la Cream, mentre le altre vengono vendute al prezzo di listino fissato da Amazon.

Disponibile anche una promozione aggiuntiva dell'ecommerce che regala 90 giorni di Amazon Music.