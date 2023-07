Samsung Galaxy S23 in offerta al minimo storico per Amazon Prime Day 2023

Non c'è solamente la promo Amazon su Redmi Note 11 Pro+ 5G a tenere banco in ambito di offerte relativamente al mondo smartphone avviate nel contesto dell'iniziativa Prime Day 2023. Infatti, tra le varie proposte effettuate dal popolare portale e-commerce, troviamo anche uno sconto importante su Samsung Galaxy S23.

Quest'ultimo viene infatti ora venduto a un costo di 660,24 euro. Si tratta di un prezzo particolarmente contenuto, considerando anche che la stessa versione nostrana del sito Web ufficiale dell'azienda di Andy Jassy mette in evidenza che il "prezzo più basso recente" (ovvero negli ultimi 30 giorni su Amazon) era stato di 712,99 euro. Inoltre, il "prezzo precedente" viene indicato dallo store come di 694,99 euro.

Guardando tra l'altro all'andamento mediante tool, sembra che quello proposto ora sia il costo minimo storico per il prodotto su Amazon. Capite bene, insomma, che potrebbe potenzialmente trattarsi di una buona occasione per più di qualcuno, questo anche considerando che il caricatore è incluso in confezione, nonché che il prodotto viene venduto e spedito direttamente dal colosso dell'e-commerce (e dunque non si passa per rivenditori).



Inoltre, fino al 16 luglio 2023 c'è anche un cashback di 100 euro. Questo viene infatti indicato in bella vista nell'immagine dell'annuncio, così come risulta possibile informarsi in merito premendo sull'opzione "Acquista articoli" (perlomeno dalla versione desktop di Amazon). Meglio però fare attenzione e informarsi per bene sul tutto, visto che in queste ore abbiamo visto cambiare i prezzi degli annunci in modo rapido (probabilmente per via di una disponibilità limitata).

In ogni caso, guardando alla scheda tecnica di Samsung Galaxy S23, il modello proposto a questo prezzo è quello da 8/128GB in colorazione Phantom Black. Se siete alla ricerca di maggiori dettagli relativamente al dispositivo, potreste per il resto voler consultare la nostra recensione di Samsung Galaxy S23 (uscita ad aprile 2023).