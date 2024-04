Samsung Galaxy S23 ad un PREZZO SUPER su Amazon: lo sconto è doppio!

Amazon quest’oggi propone uno sconto molto interessante sul Samsung Galaxy S23, che può essere acquistato ad un prezzo super grazie ad una doppia promozione.

Il Samsung Galaxy S23 nella variante con 8GB di RAM e 256 gigabyte di memoria interna è disponibile al prezzo di 629 Euro, in calo dai 1039 Euro di listino. Nella scheda prodotto verrà visualizzato il prezzo di 729 Euro, comunque il 30% inferiore rispetto ai 1039 Euro di listino, ma inserendo il codice promozione “GALAXY100” al momento dell’acquisto si vedrà il prezzo scendere di altri 100 Euro, portandolo appunto a 629 Euro.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Il dispositivo in questione è dotato di un display da 6,1 pollici Dynamic AMOLED 2X, fotocamera da 50 megapixel, 8 gigabyte di RAM, 256 gigabyte di memoria interna e batteria da 3900 mAh.

Amazon Prime è il servizio Amazon che ti offre consegne veloci e a costo zero sui tuoi acquisti! Oltre ai migliori film e serie TV con Amazon Prime Video. E ai giochi gratis di Amazon Prime Gaming. Se non sei ancora iscritto potrai provare il servizio gratuitamente per 30 giorni! Il primo mese te lo offre Amazon. E sei uno studente avrai ben 90 giorni gratuiti con la speciale promozione Amazon Prime Student. Ad aspettarti ci sono anche tre mesi gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Iscriviti alla prova gratuita!