Samsung Galaxy S23 ad un prezzo super, grazie al cashback Samsung!

Sono gli ultimi giorni per poter accedere al cashback di Samsung di Giugno 2023, che come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine sarà disponibile fino al 25 del mese. Quest'oggi l'offerta si mixa con una promozione molto interessante proposta da Amazon su Galaxy S23.

La società americana infatti propone un'offerta che, se sommata al cashback, permette di risparmiare un'ottima somma.

Di seguito i dettagli dello sconto Amazon:

Samsung Galaxy S23, Caricatore incluso, Smartphone Android, Display 6.1'' Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 8GB, 128 GB, 3.900 mAh, Cream: 625,08 euro (979 Euro)

Tuttavia, seguendo le istruzioni indicate nella news precedente sul cashback, è possibile risparmiare altri 100 Euro che portano il totale a 525,08 Euro. Insomma, il risparmio è davvero degno di nota anche alla luce del prezzo di listino.

Amazon garantisce la consegna per giovedì 15 Giugno 2023 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna. Come sempre, non è presente alcuna informazione sulla scadenza della promozione e per tale motivo consigliamo di effettuare l'ordine a stretto giro in caso d'interesse.