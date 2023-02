Samsung Galaxy S23 da record: raggiunto numero più alto di preordini di sempre in Corea

I primi dati relativi alle vendite della linea Samsung Galaxy S23 stavano già confermando il suo successo, grazie a vendite superiori del 10% rispetto ai Galaxy S22. Proprio in queste ore è giunta però una conferma molto importante: i preordini in Corea del Sud hanno raggiunto numeri record.

Stando al report pubblicato dal portale asiatico, infatti, sul mercato domestico - dove Samsung ormai è re indiscusso da anni – i preordini ammontano a 1,09 milioni di unità, oltre il 7% in più rispetto al Galaxy S22 dello scorso anno. Si tratta a tutti gli effetti del numero più alto in assoluto per una gamma Galaxy S; difficilmente raggiungerà il record fissato dalla famiglia Galaxy Note10 nell’agosto 2019, pari a 1,4 milioni, nel corso dei prossimi giorni.

Scendendo nel dettaglio, i media coreani rivelano che il 60% di tutti gli ordini riguarda il modello Galaxy S23 Ultra, mentre il modello vanilla Samsung Galaxy S23 rappresenta il 24% dei preordini. Si evince, pertanto, che il Galaxy S23+ è il modello meno richiesto del trio. Per offrirvi una pietra di paragone ulteriore, i preordini di Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4 della scorsa estate non sono riusciti a superare la soglia del singolo milione.

È evidente che questa ultima linea di smartphone top di gamma proposta dal colosso sudcoreano sia destinata a riscuotere successo su scala globale, almeno per queste settimane di lancio. Chissà se manterrà il momentum durante l’intero anno.

In chiusura, vi rimandiamo proprio alla recensione di Samsung Galaxy S23 Ultra.