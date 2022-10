Samsung Galaxy S23, in rete la scheda tecnica: conferme per batteria e Snapdragon 8 Gen 2

A pochi giorni dalla pubblicazione degli ultimi rumor sulla batteria del Samsung Galaxy S23, da Twitter arrivano nuove informazioni sulla scheda tecnica dello smartphone che Samsung dovrebbe lanciare ad inizio 2023.

Il leaker Yogesh Brar, nella fattispecie, ha pubblicato quella che dovrebbe essere la presunta scheda tecnica del dispositivo.

Sul Samsung Galaxy S23, infatti, gli utenti troveranno un display Super AMOLED da 6,1 pollici FHD+ con refresh rate di 120Hz, mentre sotto la scocca sarà presente lo Snapdragon 8 Gen 2 come SoC, accompagnato da 8 gigabyte di RAM e 128 o 256 gigabyte spazio di archiviazione, ovviamente a seconda dell’opzione scelta.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, il modulo presente sul retro sarà composto da una lente principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine, accompagnata da un sensore da 12 megapixel ultrawide ed un teleobiettivo da 10 megapixel, mentre la fotocamera per i selfie a quanto pare sarà da 10 megapixel.

Infine, per la batteria si parla di una cella da 3900 mAh, con supporto alla ricarica veloce a 25W col cavo e a 15W in modalità wireless. Per quanto riguarda il software, invece, gli utenti troveranno Android 13 con OneUI 5.

Qualche giorno fa, intanto sul web era trapelata anche una fotografia della cover del Samsung Galaxy S23.