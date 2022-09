Samsung Galaxy S23: nessun ritardo, gli smartphone usciranno a febbraio 2023

Dopo aver scoperto le dimensioni di tutti i Samsung Galaxy S23, arriva oggi la conferma che la compagnia coreana sarebbe perfettamente entro i tempi per un lancio dei Galaxy S23 a inizio 2023. Sembra dunque confermato che, come gli S22 e i modelli precedenti prima di loro, anche gli S23 debutteranno nel mese di febbraio.

La certificazione coreana Safety Korea, infatti, ha approvato la batteria del Samsung Galaxy S23+, che dovrebbe avere model number SM-S916B. La batteria, che ha codice EB-BS916ABY, sarà prodotta dalla cinese Amperex Technology Limited (ATL), la stessa che si è occupata delle batterie di Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4. Potete dare un'occhiata alla componente nell'immagine in calce a questa notizia.

Di per sé, la notizia potrebbe essere poco interessante, ma, come fa notare Sammobile, è comunque un importante indicatore dello stato di produzione dei nuovi top di gamma di Suwon. Lo scorso anno, per esempio, le batterie dei Galaxy S22 sono state certificate a settembre, mentre i device sono stati lanciati a febbraio 2022. Questa volta, con una certificazione sempre nel mese di settembre, è ragionevole aspettarsi che anche i Galaxy S23 usciranno a febbraio sul mercato.

Sfortunatamente, il testo presente sull'immagine della batteria è sfuocato e la risoluzione è troppo bassa per permetterci di leggere la capienza della cella di Samsung Galaxy S23+. Se le indiscrezioni degli scorsi giorni fossero corrette, comunque, la batteria di Samsung Galaxy S23+ sarà identica a quella del Galaxy S22+, pari a 4.500 mAh.

Nei prossimi giorni, comunque, dovrebbero essere certificate, sempre da Safety Korea, anche le batterie di Samsung Galaxy S23 e S23 Ultra: anche in questo caso, è improbabile che vi siano dei miglioramenti particolarmente marcati in termini di dimensioni e capienza delle componenti rispetto ai modelli dello scorso anno.